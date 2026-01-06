Borsa İstanbul'da işlem gören ve her biri 0,01 gram altına denk gelen ALTINS1, finans tarihine geçecek bir ayrışma yaşıyor.

Spot piyasadaki altın fiyatları ile borsadaki sertifika fiyatı arasındaki korelasyon koparken, yatırımcılar "pahalı" olduğuna bakmaksızın alım yapmaya devam ediyor.

PİYASA MATEMATİĞİ İLE İNATLAŞIYOR

Bugün saat 11.40 sularında ekranlara yansıyan veriler, rasyonel fiyatlama sınırlarının aşıldığını gösterdi.

• Spot Piyasa (Kuyumcu/Banka): Gram altın sakin bir seyirle 6.000 TL seviyelerinde işlem görüyor.

• Borsa (ALTINS1): Sertifikanın birim fiyatı 110 TL seviyelerini test etti.

• Hesap Ortada: Borsadaki 100 adet sertifika 1 gram fiziki altına denk geliyor. Bu da borsadan "sanal gram" almanın maliyetini 10.000 TL'nin üzerine taşıyor.

Yatırımcı, şu anda borsada tek bir tuşla aldığı altın için Kapalıçarşı veya bankadaki fiyatın üzerine 4.000 TL'den fazla "hava parası" (prim) ödemeyi kabul ediyor.

FİZİKİ YÜZDE 1, SANAL YÜZDE 5 YÜKSELİYOR

Piyasadaki anomali sadece fiyatta değil, yükseliş hızında da görülüyor. Günlük bazda spot altın fiyatları yüzde 1 civarında olağan bir yükseliş sergilerken, ALTINS1 bu harekete yüzde 5'i bulan agresif bir yükselişle tepki veriyor.

Analistler, sertifikanın fiziki altına dönüştürülebilme özelliği olsa da aradaki bu devasa makasın (spread) sürdürülebilir olmadığı konusunda uyarıyor.

Buna rağmen "çökecek" uyarılarına inat, yatırımcı ilgisi sertifikayı yukarı taşımaya devam ediyor. Bu durum, piyasada "fiyatın değerden koptuğu" spekülatif bir balon oluşumu olarak yorumlanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.