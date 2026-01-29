Jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda altına olan talep patladı.

Ons altın, psikolojik direnç seviyelerini bir bir aşarak 5.600 dolar sınırına dayandı. Şu sıralarda ons altın 5.546,61 dolar seviyesinden işlem görerek gücünü koruyor.

İÇ PİYASADA "KAPALIÇARŞI" FARKI

Dolar kurundaki hareketlilik ve ons altındaki yükseliş, yurt içi altın fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Güne 7.725 TL seviyesinden başlayan gram altın, spot piyasada gün içinde 7.809 TL'yi görerek tarihi bir rekora imza attı.

Ancak serbest piyasanın kalbi olan Kapalıçarşı'da rakamlar daha yüksek.

Fiziki altın talebinin yoğun olduğu çarşıda gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 8.030 TL seviyelerine ulaşarak yatırımcısını sevindirdi, alım fırsatı kollayanları ise düşündürdü.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği, saat 07:40 sularındaki güncel tablo şöyle şekillendi:

• Gram Altın: 7.727,31 TL

• Çeyrek Altın: 13.111,00 TL

• Yarım Altın: 26.221,00 TL

• Tam Altın: 49.563,48 TL

• Cumhuriyet Altını: 52.239,00 TL

• Ons Altın: 5.546,61 dolar