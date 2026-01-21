Küresel piyasalarda son günlerde artan Grönland merkezli jeopolitik gerilim, yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir kırılmaya yol açtı. Alışılagelmiş kriz dönemlerinde öne çıkan Japon Yeni ve Euro bu kez geri planda kalırken, piyasaların yöneldiği ana güvenli liman İsviçre Frangı oldu.

İSVİÇRE FRANGI YÜZDE 1,5 DEĞER KAZANDI

Piyasa verilerine göre İsviçre Frangı, son iki işlem gününde ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanarak döviz piyasalarının en güçlü performans gösteren para birimleri arasına girdi. Bu hareket, jeopolitik risk algısındaki bozulmanın yatırımcı tercihlerine doğrudan yansıdığını ortaya koydu.

Normal şartlarda küresel belirsizlik dönemlerinde Japon Yeni’nin ön plana çıktığını hatırlatan analistler, bu kez Frang’ın daha net bir güvenli liman algısıyla öne çıktığını belirtiyor. Euro ise artan bölgesel riskler ve ekonomik kırılganlıklar nedeniyle kriz fiyatlamasında beklenen tepkiyi veremedi.

Uzmanlara göre Grönland hattındaki gelişmelerin, büyük güçler arasında yeni bir gerilim alanına dönüşme ihtimali, yatırımcıları siyasi riski düşük, finansal sistemi güçlü ülke para birimlerine yöneltiyor. Bu noktada İsviçre Frangı, tarafsızlık politikası, güçlü bankacılık sistemi ve düşük enflasyon yapısıyla yeniden ön plana çıkmış durumda.

Piyasa çevreleri, jeopolitik belirsizliğin sürmesi halinde güvenli liman para birimlerine talebin artabileceğine, bunun da önümüzdeki günlerde döviz piyasalarında dalgalanmayı daha da artırabileceğine dikkat çekiyor. Gözler şimdi Grönland kriziyle ilgili diplomatik açıklamalara ve büyük ülkelerden gelecek olası adımlara çevrilmiş durumda.