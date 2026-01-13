2025 yılında yüzde 140'ı aşan tarihi bir yükseliş kaydeden gümüş, 2026'da ons başına 100 dolar hedefine doğru ilerliyor. Uzmanlar, bu seviyenin artık tamamen spekülatif bir tahmin olmadığını belirtiyor.

100 Dolar Artık Hayal Değil

SMC Global Securities Kıdemli Emtia Araştırma Analisti Ravinder Sharma'nın değerlendirmesi dikkat çekici: "Piyasalar 2026'ya doğru ilerlerken, ons başına 100 dolarlık seviye artık tamamen spekülatif bir tahmin olarak görülmüyor." Sharma'ya göre şu anda geçerli olan genel görüş, ons başına 70-85 dolar aralığında bir fiyat. Ancak gümüşün yüksek beta özellikleri, önemli direnç seviyeleri aşıldığında fiyat hareketlerinin altına göre çok daha hızlı ivme kazanabileceği anlamına geliyor.

Üç Haneli Senaryo Gerçekçi mi?

Reliance Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, üç haneli fiyatların olasılığını şu faktörlere bağlıyor:

Sanayi Talebindeki Patlama

Güneş Enerjisi: Temiz enerji dönüşümünün kalbi

Elektrikli Araçlar: EV üretimindeki patlama

5G ve Yapay Zeka: Elektronik altyapı ihtiyacı

Temiz Teknoloji: Sürdürülebilir enerji sistemleri

Trivedi, "Gümüş, güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G/yapay zeka elektroniği ve diğer temiz teknoloji altyapılarında hayati öneme sahip. Bu sektörler büyüdükçe, endüstriyel talep arzı aşabilir ve piyasaları daha da daraltabilir" diyor.

Altın-Gümüş Oranı Gümüşten Yana

Gümüşten altına geçiş, fiyatın artışını göstermekte. Altın-gümüş oranındaki tarihsel daralma, gümüşün ne kadar güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor. Birkaç yıl önce 90 seviyesinde olan oran, son fiyatlarla 60'a kadar düştü.

Mevcut oran: Altın: 4.600 dolar Gümüş: 85 dolar Oran: Yaklaşık 54



Bu oran, gümüşün altına göre daha hızlı değer kazandığına ve matematiksel olarak daha fazla yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret ediyor.

Yapısal Arz Açığı Derinleşiyor

Gümüş fiyatlarındaki yükselişin temelinde kronikleşen arz sorunu bulunuyor:

Yıllık Üretim: 820-830 milyon ons (sabit)

820-830 milyon ons (sabit) Yıllık Talep: 1,23 milyar ons (2025 rekoru)

1,23 milyar ons (2025 rekoru) Arz Açığı: 150-250 milyon ons

Bu, son on yılların en büyük açıklarından biri ve durum kötüleşiyor.

Yan Ürün Sorunu

Gümüş arzının önemli bir kısmı, kurşun, çinko, bakır ve altın üretiminin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu durum, gümüş üreticilerinin fiyat artışlarına veya talep patlamalarına hızlı yanıt vermesini zorlaştırıyor.

Nvidia ve Yapay Zeka İronisi

İlginç bir şekilde, Nvidia'yı 4 trilyon doların üzerine taşıyan yapay zeka patlaması, gümüşteki arz sıkışıklığını da derinleştirdi. Üstün iletkenlik özelliği sayesinde gümüş, veri merkezleri ve AI donanımlarında kullanılan yüksek performanslı bağlantı ve devrelerin vazgeçilmez bileşeni haline geldi. Teknoloji büyüdükçe, gümüşün stratejik önemi daha da artıyor.

Yeni Madenlerin Açılması 10 Yıl Alabilir

Dünya Gümüş Enstitüsü, kritik bir uyarıda bulunuyor: Yeni maden projelerinin izin süreçleri hızlanmazsa (ki bu süreç yaklaşık 10 yıl sürebiliyor), küresel gümüş piyasası yıllık 150-250 milyon ons açık vermeye devam edecek.

2026 Beklentileri

Uzmanların 2026 için öngördükleri fiyat aralıkları:

Muhafazakar Tahmin: 58-70 dolar

58-70 dolar Orta Senaryo: 70-88 dolar

70-88 dolar İyimser Tahmin: 100+ dolar

IG Australia piyasa analisti Tony Sycamore ise uyarıcı: "Yanılmayalım, gümüşte nesiller arası bir balon oluşuyor olabilir." Sycamore, yeni maden yatırımlarının devreye girmesinin 10 yıla kadar sürebileceğini ve sermayenin değerli metallere mıknatıs gibi çekildiğini vurguluyor.