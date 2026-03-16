Değerli metaller piyasasında gümüş, yeni haftanın ilk işlemlerinde keskin bir değer kaybı yaşadı. Dünya piyasalarında önceki seansa göre 1,19 dolar birden gerileyen gümüş, ons başına 79,95 dolar civarında işlem görüyor. İç piyasada ise bu düşüşün yansımasıyla gram gümüş 113,8 TL seviyelerine çekildi.

DOLARIN GÜCÜ YÜKSELİŞ İVMESİNİ KIRDI

FX Empire’ın kıdemli analisti Christopher Lewis, piyasada geniş çaplı bir dalgalanma yaşandığına dikkat çekti. Gümüş fiyatlarının kısa süreliğine 90 dolar sınırına yaklaştığını ancak ABD dolarının beklenmedik gücüyle bu ivmenin hızla kırıldığını belirten Lewis, piyasa için kritik bir uyarıda bulundu:

"Gümüş fiyatlarının ons başına 80 dolarlık kritik destek seviyesini kaybetmesi durumunda, piyasa 70 dolar bölgesine kadar uzanan çok daha derin bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabilir."

SERMAYE ALTINA VE DOLARA KAYIYOR

Gümüşteki bu gerilemenin temel nedenleri arasında ABD'deki yüksek faiz politikası ve döviz kuru faktörleri başı çekiyor. Jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, sermaye akışının gümüş yerine altın ve dolar gibi diğer güvenli liman varlıklarına yöneldiği gözlemleniyor.

ENDÜSTRİYEL ROL MÜ, GÜVENLİ LİMAN MI?

Gümüş, her ne kadar savunma amaçlı bir varlık olarak görülse de kıymetli metaller sisteminde şu an için altının gerisinde bir performans sergiliyor. ABD ekonomik verilerindeki olumsuz sinyaller, gümüşün endüstriyel kimliğinden ziyade bir yatırım aracı olarak satış baskısı yemesine neden oluyor.

