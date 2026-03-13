Küresel piyasalarda gümüş ons fiyatı 93–95 dolar bandında işlem görürken, iç piyasada gram gümüş fiyatı yaklaşık 120 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda. Son haftalarda artan jeopolitik riskler, sanayi talebi ve dolar endeksindeki dalgalanma, gümüş fiyatları üzerinde belirleyici oluyor.

Ons Gümüşte Kritik Bölge

Bank Of America analistlerine göre ons gümüş fiyatında 95 dolar üzerindeki kalıcı hareket, teknik anlamda yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Bu seviyenin aşılması durumunda kısa vadede psikolojik dirençlerin hızla gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Raporda, özellikle sanayi talebindeki toparlanma ve yatırım fonu girişlerinin devam etmesi halinde gümüş fiyat grafiğinde yukarı yönlü ivmenin güçlenebileceği ifade edildi.

Gram Gümüş Fiyatı İçin 120 TL Eşiği

İç piyasada yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüş fiyatı ise hem ons tarafındaki hareket hem de dolar/TL kuruna bağlı olarak şekilleniyor.

Bankanın değerlendirmesine göre, 120 TL üzerindeki kalıcılık, gram gümüş fiyatında yeni zirve arayışını gündeme getirebilir. Bu seviyenin üzerinde oluşacak hacimli hareketlerin teknik olarak alım iştahını artırabileceği vurgulanıyor.

Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor?

Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebi

Sanayi üretiminde toparlanma beklentisi

Yenilenebilir enerji ve teknoloji sektöründeki artan kullanım

ETF ve fon girişleri

Uzmanlar, gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği taşıması nedeniyle volatilitenin altına kıyasla daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.