Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve vergilerdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde küresel petrol piyasasında yaşanan oynaklık ve iç piyasadaki kur baskısı, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar "Benzinin litre fiyatı kaç TL oldu?", "LPG fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Şubat 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki artışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemelerinin etkisiyle milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimlerin ardından vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

25 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 57.19 TL
Motorin litre fiyatı: 60.30 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 57.04 TL
Motorin litre fiyatı: 60.15 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.12 TL
Motorin litre fiyatı: 61.41 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.39 TL
Motorin litre fiyatı: 61.69 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 60.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 57.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 31.23
Gazyağı 49.38

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru (özellikle dolar/TL), rafineri maliyetleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) vergi oranları üzerinden hesaplanır. Dağıtıcı ve bayi payları ise fiyata son görünümünü kazandırır.

