Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme iç piyasada da etkisini göstermeye başladı.

CANLI ALTIN FİYATLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yatırımcılar, özellikle "Gram altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda işlemler yakından takip ediliyor.

Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...

11 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.251,35 TL

Çeyrek altın: 10.418,00 TL

Yarım altın: 20.836,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.513,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.508,84 dolar

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.