Son haftalarda ons altındaki dalgalanma ve dolar kurundaki hareketlilik, altın piyasasında yön arayışını beraberinde getirdi. Milyonlarca yatırımcı, "gram altın kaç TL oldu, çeyrek altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt ararken, piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. İşte 11 Ocak 2026 Pazar güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları…

Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme iç piyasada da etkisini göstermeye başladı.

Yatırımcılar, özellikle "Gram altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda işlemler yakından takip ediliyor.

Güncel altın fiyatları! 11 Ocak 2026 gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 1

Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları! 11 Ocak 2026 gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 2

11 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.251,35 TL
Çeyrek altın: 10.418,00 TL
Yarım altın: 20.836,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.513,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.508,84 dolar

Güncel altın fiyatları! 11 Ocak 2026 gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 3

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.

