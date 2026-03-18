Ekonomistler ve analistler, savaş ortamına rağmen altındaki bu durgunluğu ve baskılanmayı üç temel nedene bağlıyor:

1. FED VE FAİZ KISKACI (EN BÜYÜK ENGEL)

Savaşın yarattığı enerji krizi, küresel enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için faiz indirimlerini durduracağını, hatta faiz artışına gidebileceğini öngörüyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında dolar karşısında cazibesini kaybediyor. Paranın faize kayması, altındaki talebi baskılıyor.

2. "GÜVENLİ LİMAN" ARTIK DOLAR MI?

Kriz anlarında altına yönelen sermaye, bu kez rotayı doğrudan Amerikan Doları'na çevirdi. Ons altının dolar bazlı işlem görmesi ve dolardaki küresel güçlenme, yatırımcıyı altın almak yerine nakit dolarda kalmaya zorluyor. Analistler, nakit kraldır (cash is king) döneminin altını gölgede bıraktığını belirtiyor.

3. FİYAT DOYGUNLUĞU VE KAR REALİZASYONU

Altın bu savaşa zaten tarihi zirvelerinde girdi. 2025 yılında %64, son 5 yılda ise %184 gibi devasa primler yapan altın, yükseliş marjını tüketmiş durumda. 2026’nın ilk iki ayındaki %22’lik ek değer kazancı da eklendiğinde, piyasada yeni bir alım iştahı yerine "doygunluk" ve kâr satışları öne çıkıyor.

ANALİST YORUMU: "ALTIN ARTIK ESKİ KALKAN DEĞİL"

Al Jazeera’ya konuşan analist Remi Bourgeot, altının son yıllarda aşırı volatil seyretmesi nedeniyle artık "güvenli liman"dan ziyade "spekülatif bir varlık" olarak algılanmaya başladığını savunuyor. Merkez bankalarının altındaki bu sert dalgalanmalardan ürkmesi de talebin yavaşlamasına neden oluyor.

Analiste göre fiyatlarda dramatik bir yükseliş için şu iki senaryo şart:

Yeni Fed Başkanı ve Faiz Kararı: Mayıs ayında görevi devralacak yeni Fed Başkanı'nın, enflasyona rağmen faiz indirimi sinyali vermesi altını ateşleyebilir.

Savaşın Uzaması: "Kısa sürecek" algısının yıkılıp savaşın kronikleşmesi, yatırımcıyı yeniden altına sığınmaya zorlayabilir.

Kaynak: Ekonomim