Ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olan altın fiyatları, hafta sonuna girilirken de hareketliliğini koruyor.

Hem yatırım amaçlı alım yapanlar hem de düğün/nişan sezonu hazırlığındaki vatandaşlar, güncel rakamları araştırıyor.

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.582 dolar seviyelerinde seyretmesi, yurt içinde gram altını 6.375 TL bandına taşıdı. Çeyrek altın ise 10.700 TL psikolojik sınırının üzerinde tutunmaya devam ediyor.

İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi itibarıyla serbest piyasada ve kuyumcularda işlem gören güncel altın satış fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!



GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

• Gram Altın: 6.375,38 TL

• Çeyrek Altın: 10.701,00 TL

• Yarım Altın: 21.403,00 TL

• Tam Altın: 42.527,46 TL

• Cumhuriyet Altını: 42.642,00 TL

PİYASALARIN GÖZÜ ONS ALTINDA

Analistler, iç piyasadaki fiyatlamaların temel belirleyicisinin ons altın (4.582,71 dolar) olduğunu vurguluyor.

Küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikaları, ons tarafındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam ediyor.

Hafta sonu olması nedeniyle piyasalar kapalı olsa da Kapalıçarşı ve kuyumcu işlemleri bu rakamlar üzerinden şekilleniyor.

Uzmanlar, hafta sonu oluşan fiyatlar ile pazartesi piyasa açılışı arasında "makas farkı" (spread) olabileceği konusunda uyarıyor.

Alım-satım yapacak vatandaşların anlık ekran fiyatları ile fiziki piyasa fiyatlarını karşılaştırması öneriliyor.