Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 776 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 396 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 30 bin 249 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 19 bin 389 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yaklaşık yüzde 20 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 58 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 199 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.