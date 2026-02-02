Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti.
Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Yeni haftanın ilk gününde üç büyük ildeki fiyat listesi şu şekilde oluştu:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da iki yaka arasında küçük fiyat farkları gözlemlenmeye devam ediyor:
Avrupa Yakası: Benzin 55.27 TL, Motorin 57.43 TL, LPG 29.29 TL.
Anadolu Yakası: Benzin 55.09 TL, Motorin 57.25 TL, LPG 28.69 TL.
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da lojistik ve diğer maliyet farkları nedeniyle fiyatlar İstanbul'un bir miktar üzerinde seyrediyor:
Benzin: 56.17 TL
Motorin: 58.51 TL
LPG: 29.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin merkezi İzmir'de de rakamlar haftaya şu seviyelerden başladı:
Benzin: 56.46 TL
Motorin: 58.78 TL
LPG: 29.09 TL