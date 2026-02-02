Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Yeni haftanın ilk gününde üç büyük ildeki fiyat listesi şu şekilde oluştu:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da iki yaka arasında küçük fiyat farkları gözlemlenmeye devam ediyor:

Avrupa Yakası: Benzin 55.27 TL, Motorin 57.43 TL, LPG 29.29 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 55.09 TL, Motorin 57.25 TL, LPG 28.69 TL.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da lojistik ve diğer maliyet farkları nedeniyle fiyatlar İstanbul'un bir miktar üzerinde seyrediyor:

Benzin: 56.17 TL

Motorin: 58.51 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Ege'nin merkezi İzmir'de de rakamlar haftaya şu seviyelerden başladı:

Benzin: 56.46 TL

Motorin: 58.78 TL

LPG: 29.09 TL