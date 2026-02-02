İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca 45 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp baskı ve tehditle mal varlıklarına el koyan bir suç örgütü HEDEF alındı.

4,2 MİLYAR LİRALIK KİRLİ TRAFİK

Yapılan incelemelerde, organize suç örgütü üyelerinin banka hesaplarında toplam 4,2 milyar liralık devasa bir para trafiği tespit edildi. MASAK verileri ışığında yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaz, 55 araç ve 1.145 banka hesabına mahkeme kararıyla el konuldu. Ayrıca, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

VATANDAŞI SENETLE KISKACA ALMIŞLAR

Operasyon kapsamında yakalanan 37 şüpheliden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin, borç verdikleri vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattıkları, ödeme güçlüğü çekenlerin gayrimenkul ve araçlarını tehditle üzerlerine geçirdikleri belirlendi.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleri ve tefecilere karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayarak, "Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran şehir eşkıyalarını adalete teslim etmeye kararlıyız," ifadelerini kullandı.

