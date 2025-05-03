Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı merak ediliyor. Borsa, altın, döviz, emeklilik fonları gibi yatırım araçlarında bu hafta neler yaşandı? İşte hareketli bir haftanın ardından kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
Yatırım araçları için hareketli bir haftayı geride bırakırken en kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları da merak ediliyor. İşte borsadan altın piyasasına kadar bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya indi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 27 bin 320 liraya indi.
ÇEYREK ALTIN
Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya geriledi.
DOLAR VE EURO
Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 38,5550 liraya çıktı. Euro ise yüzde 0,36 artışla 43,8730 liraya çıktı.
YATIRIM FONLARI
- Bu hafta yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31 değer kaybı yaşadı.
- Emeklilik fonları ise bu hafta yüzde 0,96 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,88 ile "para piyasası" fonları oldu.
AA