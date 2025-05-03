Yatırım araçları için hareketli bir haftayı geride bırakırken en kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları da merak ediliyor. İşte borsadan altın piyasasına kadar bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...



BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı.



KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya indi.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 27 bin 320 liraya indi.



ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya geriledi.



DOLAR VE EURO

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 38,5550 liraya çıktı. Euro ise yüzde 0,36 artışla 43,8730 liraya çıktı.



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