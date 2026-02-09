Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomi gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. Mart ayında beklenen faiz indirimi hamlesine ilişkin temkinli bir tablo çizen Aran, enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü revizyon sinyali verdi.

"Martta 100 Baz Puan Bekleniyordu Ama..."

Piyasalarda Mart ayı için genel beklentinin 100 baz puanlık bir indirim olduğunu hatırlatan Aran, son veriler ışığında Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ayı pas geçebileceğini belirtti. Aran, "Mart ayında hiç indirim yapılmayabilir. TCMB'nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığını göstermek adına beklemeyi tercih etmesi muhtemel," dedi.

Enflasyon Tahmininde Güncelleme Şart

Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin "moral bozduğunu" ifade eden Hakan Aran, Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinde gerçekçi bir güncelleme yapması gerektiğini savundu:

Geçerliliğini Yitiren Bant: "%13-19 aralığı artık geçerliliğini yitirdi."

Yeni Beklenti: "Yıl sonu enflasyonunun %19-25 aralığında bir yerde tamamlanması çok daha mantıklı bir beklenti."

Yıl Sonu Faiz Öngörüsü: "Politika faizinin yıl sonunda %28-30 bandında dengeleneceğini öngörüyoruz."

"Son 4 Yılın En Düşük Ocak Ayı Enflasyonu"

Ocak ayındaki %4,84'lük enflasyon rakamına da değinen Aran, olumsuz algıya rağmen önemli bir ayrıntıya dikkat çekti:

"Ocak enflasyonu rakamsal olarak moral bozsa da, bunun son dört yılın en düşük Ocak ayı enflasyonu olduğunu unutmamak lazım. Nereden geldiğimizi ve katettiğimiz yolu göz ardı etmemeliyiz."

2027: "Herkesin Nefes Alacağı Yıl"

Ekonomideki sıkılaşma adımlarının ve regülasyonların etkisinin hissedildiğini belirten Aran, bankacılık sektörü ve reel sektör için gerçek rahatlamanın ve "nefes almanın" 2027 yılında mümkün olacağını ifade etti.