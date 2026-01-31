Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan paylaşımlarda, komedyen Hasan Can Kaya ile şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen’in İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü.

Paylaşımlarda, iddiaların narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonla bağlantılı olduğu ileri sürülse de, bu bilgiler şu aşamada resmî makamlarca doğrulanmış değil.

RESMÎ AÇIKLAMA BULUNMUYOR

İddialara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet birimleri ya da her iki ismin avukatları tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili netleşmiş bir gözaltı kararı ya da adli işlem bilgisi kamuoyuna yansımış değil.