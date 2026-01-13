Bakanlığın 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 18,77 oldu.

Nominal teklifin 79 milyar 609 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 29 milyar 589 milyon lira, net satış 29 milyar 392,8 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 22,1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 76 milyar 815,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 23 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 27,24, bileşik faiz yüzde 29,09 oldu.

Hazine iki tahvil ihalesiyle 78,3 milyar liraya yakın borçlandı

Nominal teklifin 11 milyar 436 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 696 milyon lira, net satış 6 milyar 783,1 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan teklifin bulunmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 20 milyar 792 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8,5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 89 milyar 775,9 milyon lira borçlandı.

(AA)