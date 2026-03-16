New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi martta 7,3 puan azalarak eksi 0,2'ye geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 4 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki hafif daralmaya işaret eden endeks, şubat ayında da 7,1 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi martta 0,6 puan artarak 6,4'e çıkarken sevkiyat endeksi ise 5,9 puan gerileyerek eksi 6,9'a indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 3,7 puan azalışla 31'e düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin, sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.