Kripto para piyasasında gözler Bitcoin’in 100 bin dolar sınırındaki hareketliliğine kilitlenmişken, kurumsal yatırımcılar ve yüksek hacimli cüzdanların (balinalar) rotayı yeni bir projeye kırdığı gözlemleniyor. Bitcoin ekosistemini hızlandırmayı hedefleyen Bitcoin Hyper ($HYPER), ön satış sürecinde 30 milyon dolar barajını aşarak piyasada dikkatleri üzerine çekti.

BITCOIN AĞINDA TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜ: BITCOIN HYPER NEDİR?

Bitcoin’in güvenlik altyapısını koruyarak işlem hızını artırmayı amaçlayan Bitcoin Hyper, bir Katman-2 (Layer-2) çözümü olarak öne çıkıyor. Proje, Bitcoin ağına Solana’nın yüksek performanslı motorunu (SVM) entegre ederek işlem sürelerini saniyelere indirmeyi ve transfer maliyetlerini minimize etmeyi vaat ediyor. Mevcut piyasa koşullarında Bitcoin ağındaki yavaşlık ve yüksek komisyon ücretleri, bu tür ölçeklendirme çözümlerine olan talebi artırıyor.

30 MİLYON DOLARLIK SERMAYE GİRİŞİ

Piyasadaki genel yükseliş trendiyle eş zamanlı olarak $HYPER projesine yapılan sermaye girişi ivme kazandı. Zincir üstü (on-chain) veriler, özellikle altı haneli rakamlarla ifade edilen "balina" alımlarının ön satış sürecine dahil olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların bu ilgisi, projenin sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda Bitcoin üzerinde DeFi ve NFT ekosistemini canlandıracak bir altyapı sunmasından kaynaklanıyor.

ERKEN DÖNEM YATIRIMCILARI İÇİN STAKING VE FİYATLANDIRMA

Resmi verilere göre $HYPER, şu anki ön satış aşamasında 0.013 dolar bandından alıcı buluyor. Proje ekibi, listeleme öncesinde yatırımcı tutundurma stratejisi kapsamında yıllık %40’a varan staking (varlık kilitleme) getirisi sunduğunu duyurdu. Bu durum, borsalarda işlem görmeye başlamadan önce elindeki varlığı artırmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat alanı yaratıyor.

ANALİST YORUMU: 2026 BITCOIN LAYER-2 YILI OLABİLİR

Sektör analizleri, 2026 yılının Bitcoin tabanlı yan zincirler ve Katman-2 projeleri için bir kırılma noktası olacağını öngörüyor. Bitcoin Hyper’ın ulaştığı 30 milyon dolarlık fonlama, projenin listeleme sonrası likidite gücü açısından kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, Bitcoin’in piyasa hakimiyeti sürerken ekosisteme hız kazandıran projelerin, ana varlıktan daha yüksek volatilite ve yükseliş potansiyeli gösterebileceğini belirtiyor.