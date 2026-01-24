Türkiye genelinde "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvurularını yapan ancak kura çekimlerinde "asıl" listede yer alamayan vatandaşlar için geri sayım bitti. TOKİ, başvuru şartı olarak tahsil edilen 5 bin TL’lik (ve bazı projelerde 500 TL) tutarların iade işlemlerini onayladı. Bankada unutulan bu paralar, özellikle ekonomik olarak nakit arayışının arttığı şu günlerde ilaç gibi gelecek.

Paranızı Bankada Bırakmayın: Kimler Alabilir?

TOKİ iadeleri, sadece kurada ismi çıkmayan (yedeklerde de yer almayan) vatandaşları kapsıyor. Eğer kurada isminiz çıkmadıysa ve bugüne kadar herhangi bir iade almadıysanız, paranız şu an ilgili bankanın "emanet" hesaplarında bekliyor olabilir.

Adım Adım İade Alma Yolu: Şubeye Gitmenize Gerek Yok!

Vatandaşların en çok düştüğü hata, banka şubelerinde saatlerce sıra beklemek oluyor. Oysa iade süreci dijital kanallar üzerinden çok daha hızlı ilerliyor:

Halkbank Başvuruları: Eğer başvurunuzu Halkbank üzerinden yaptıysanız; bankanın internet sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" ekranına girerek, IBAN bilginizi tanımlayıp paranızı anında başka bir hesabınıza aktarabilirsiniz.

Ziraat Bankası Başvuruları: Ziraat Bankası üzerinden başvuranlar, ATM'lerden "Kartsız İşlemler" menüsünü kullanarak veya mobil bankacılık üzerinden "Ödemeler" kısmından iadelerini kontrol edebilirler.

E-Devlet Sorgulama: "TOKİ Başvuru Durumu Sorgulama" ekranından iade sürecinizin hangi aşamada olduğunu anlık olarak görebilirsiniz.

22 Ocak Faiz Kararı Sonrası "Nakit" Kıymete Bindi

Merkez Bankası’nın dün yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimi piyasalarda doping etkisi yaratırken, vatandaşlar için de her kuruşun önemi arttı. Uzmanlar uyarıyor: "Halk arasında bu paraların TOKİ'ye hibe edildiği gibi yanlış bir algı var. Bu bir hibe değil, iade edilebilir bir güvence bedelidir. Hakkınız olan 5 bin TL'yi bankada bırakmayın."

İade Alırken Dikkat: Dolandırıcılara Kapı Açmayın!

TOKİ iade sürecinin başlamasıyla birlikte dolandırıcılar da harekete geçti. "TOKİ iadeniz var, bu linke tıklayın" şeklinde gelen SMS'lere karşı dikkatli olunmalıdır. TOKİ hiçbir zaman SMS üzerinden kart bilgisi veya şifre talep etmez. İşlemlerinizi sadece resmi banka kanalları ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirin.