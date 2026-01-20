Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

FENER’de final turu: Hissenin yıllık hanesi eksi yazdı

HİSSELER NE DURUMDA?

Aylık kaybı yüzde 63’ü geçen FENER hisseleri TSI 17.34 itibarıyla yüzde 0,57’lik düşüş ile 3,48 TL’den işlem gördü. Haber sonrası FENER hisseleri yüzde 3'e yakın arttı. TSI 17.49 itibarıyla 3,60 TL'den işlem gördü.

