HSBC analistleri, İş Bankası (C) hisseleri için daha önce 19,00 TL olarak belirledikleri hedef fiyatı 20,00 TL'ye yükseltti. Kurum, hisse senedi için tavsiyesini ise değiştirmeyerek "AL" olarak sürdürdü.

GETİRİ POTANSİYELİ NE KADAR?

İş Bankası hisselerinin son işlem günü kapanış fiyatı olan 15,19 TL seviyesi baz alındığında, HSBC'nin belirlediği yeni hedef fiyat, yatırımcılar için yüzde 31,66 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

HSBC'nin bu revizyonu, bankanın finansal performansına ve gelecek beklentilerine duyulan güvenin sürdüğü şeklinde yorumlandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.