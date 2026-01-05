ING Global raporunda, enflasyon verilerinin TCMB'nin Ocak ayı toplantısındaki kararını nasıl etkileyebileceğine dair şu senaryolara yer verildi:

Cesur Senaryo: Aralık ayı enflasyon verileri, TCMB'yi bu ay 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapma konusunda cesaretlendirebilir.

İhtiyatlı Senaryo: Bankanın süregelen enflasyon risklerini dikkate alarak, daha temkinli bir yaklaşımla 100 baz puanlık bir indirim kararı alması da ihtimaller dahilinde görülüyor.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ VE RİSKLER

Banka, Türkiye ekonomisinin orta vadeli görünümüne ilişkin şu tahminlerde bulundu:

Enflasyon Öngörüsü: 2026 yılı yıl sonu enflasyonu yüzde 22 olarak tahmin ediliyor.

Risk Analizi: Bu tahmine yönelik risklerin belirgin bir şekilde yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Asgari Ücret Etkisi: Asgari ücret artışının yıl boyunca enflasyona etkisinin 2,2 ila 3,2 puan arasında olacağı öngörülüyor.

TÜRK LİRASI VE KUR GELİŞMELERİ

Analizde, Türk lirasının reel değer kazanım sürecinin devam edeceği ifade edildi. Kur gelişmelerinin dezenflasyon sürecini desteklemesi ve TL'de kademeli reel değer artışının yıl genelinde sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim