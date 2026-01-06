Dünya gazetesinin haberine göre; 2025 yılı Türkiye iş dünyası için "en zorlu yıllardan biri" olarak kayıtlara geçti. Konkordato ve iflas başvuruları, hem toplam adet hem de coğrafi yayılım açısından tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

VERİLER ALARM VERİYOR: ARTIŞ ORANLARI YÜZDE 400'Ü AŞTI

Konkordatotakip.com verileri, ticari piyasalardaki daralmanın boyutlarını rakamlarla ortaya koydu. 2023 yılı verileriyle kıyaslandığında;

Geçici mühlet kararlarında Yüzde 442,

Kesin mühlet kararlarında Yüzde 383,

İflas kararlarında ise Yüzde 280 oranında artış yaşandı.

Bu sert yükseliş, şirketlerin nakit akışı yönetiminde yaşadığı tıkanıklığın ve borç çevirme zorluklarının en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

RİSKİN MERKEZİ BÜYÜKŞEHİRLER: İSTANBUL İLK SIRADA

Yüksek ticaret hacmi, yoğun kredi kullanımı ve ihracat odaklı üretim süreçleri, büyükşehirleri konkordato dalgasının merkez üssü haline getirdi.

İstanbul, 1.417 dosya ile listenin en başında yer alarak açık ara farkla "konkordatonun merkezi" konumunda bulunuyor.

İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli takip ediyor.

Listenin 7. sırasında yer alan Trakya bölgesi, 251 dosya ile sanayi ve lojistik hareketliliğin yoğun olduğu bir bölge olarak dikkat çekici bir risk artışı gösterdi.

SANAYİSİ SINIRLI İLLERDE BAŞVURULAR DÜŞÜK

Şirket sayısının azlığı ve sanayi yapısının sınırlı olması nedeniyle bazı illerde konkordato başvuruları oldukça düşük seviyelerde kaldı.

Bayburt ve Tunceli 1'er dosya,

Ardahan ve Hakkari 2'şer dosya,

Kilis ise 3 dosya ile en az başvuru yapılan iller oldu.