İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 7 Ekim 2026 TSİ 12.00 itibarıyla net hacim 121.337.671 oldu. En çok alım yapılan hisseler belli oldu.
Verilere göre alım tarafında ADESE, BTCIM ve AFIQV öne çıkarken, satış tarafında SOIMGV, AEILZV ve ATRATV dikkat çekti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|%
|Maliyet
|ADESE
|11.460.382
|13,63
|0,596
|BTCIM
|4.874.086
|5,80
|1,945
|AFIQV
|3.430.642
|4,08
|0,299
|PSGYO
|2.406.244
|2,86
|1,682
|ISKPL
|2.341.831
|2,79
|4,183
|Diğer
|59.552.143
|70,84
|-
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|%
|Maliyet
|SOIMGV
|-7.200.000
|4,44
|0,02
|AEILZV
|-6.339.878
|3,91
|0,088
|ATRATV
|-4.840.000
|2,99
|0,023
|IVIIIV
|-4.829.585
|2,98
|0,183
|PPIUKV
|-4.681.292
|2,89
|0,135
|Diğer
|-134.235.288
|82,80
|-
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