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İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 7 Ekim 2026 TSİ 12.00 itibarıyla net hacim 121.337.671 oldu. En çok alım yapılan hisseler belli oldu.

Verilere göre alım tarafında ADESE, BTCIM ve AFIQV öne çıkarken, satış tarafında SOIMGV, AEILZV ve ATRATV dikkat çekti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet
ADESE 11.460.382 13,63 0,596
BTCIM 4.874.086 5,80 1,945
AFIQV 3.430.642 4,08 0,299
PSGYO 2.406.244 2,86 1,682
ISKPL 2.341.831 2,79 4,183
Diğer 59.552.143 70,84 -

İş Yatırım alıma geçti: ADESE ilk sırada, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet
SOIMGV -7.200.000 4,44 0,02
AEILZV -6.339.878 3,91 0,088
ATRATV -4.840.000 2,99 0,023
IVIIIV -4.829.585 2,98 0,183
PPIUKV -4.681.292 2,89 0,135
Diğer -134.235.288 82,80 - *

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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