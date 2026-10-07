Verilere göre alım tarafında ADESE, BTCIM ve AFIQV öne çıkarken, satış tarafında SOIMGV, AEILZV ve ATRATV dikkat çekti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet ADESE 11.460.382 13,63 0,596 BTCIM 4.874.086 5,80 1,945 AFIQV 3.430.642 4,08 0,299 PSGYO 2.406.244 2,86 1,682 ISKPL 2.341.831 2,79 4,183 Diğer 59.552.143 70,84 -

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet SOIMGV -7.200.000 4,44 0,02 AEILZV -6.339.878 3,91 0,088 ATRATV -4.840.000 2,99 0,023 IVIIIV -4.829.585 2,98 0,183 PPIUKV -4.681.292 2,89 0,135 Diğer -134.235.288 82,80 - *

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