Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında Yargıtay’ın verdiği emsal nitelikteki karara dikkat çekerek, çalışma hayatında iş yeri şartlarına ilişkin önemli bir hukuki dönüm noktasına işaret etti. Karara göre, iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmaması durumunda çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını alabilecek.

SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yargıtay’ın değerlendirmesine konu olan olayda, bir iş yerinde yönetici vekili olarak görev yapan çalışanın, yıllar içinde artan iş yüküyle birlikte yetersiz fiziki koşullara maruz kaldığı belirtildi.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre iş yerinde merkezi bir ısıtma sistemi bulunmadığı, patronun ısınma koşullarını iyileştirmediği, çalışanların kış aylarında kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştığı ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi.

MAHKEMENİN KARARI ÇALIŞANDAN YANA

Sürekli hastalanan ve sağlık durumu bozulan çalışanın, bu gerekçelerle işten ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ancak herhangi bir önlem alınmadığı kaydedildi. Bunun üzerine işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı talebi, yerel mahkeme tarafından "istifa" gerekçesiyle reddedildi. Ancak dosyanın temyize taşınmasının ardından Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozarak çalışanın haklı olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme kararında, sanayileşme ve üretim faaliyetlerinin çalışanların beden ve ruh sağlığı pahasına yürütülemeyeceği vurgulandı. Kararda, iş yerlerinin yalnızca üretim yapılan alanlar değil, aynı zamanda çalışanların insan onuruna yakışır koşullarda bulunması gereken yaşam alanları olduğu ifade edildi.

'ISINMA' İŞ SAĞLIĞI UNSURU GÖSTERİLDİ

Yargıtay, kararını verirken Anayasa, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO’nun 155 sayılı sözleşmesini dayanak gösterdi. Bu düzenlemelere göre işverenlerin, çalışanların sağlığını koruyacak fiziki koşulları sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Isınma eksikliğinin de iş sağlığı açısından ciddi bir risk unsuru olduğu kaydedildi.

Tanık beyanlarında 'iş yerinin son derece soğuk' olduğunun açıkça ifade edilmesi, Yargıtay tarafından güçlü delil olarak kabul edildi. Mahkeme, bu ayrılığın "istifa" değil, sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle gerçekleşen haklı fesih olduğuna hükmetti.