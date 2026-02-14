Özellikle İslahiye ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ise sular altında kaldı.

İslahiye’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin bazı mahallelerinde altyapının yetersiz kalması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum ve zemin katlarda bulunan evleri su bastı. Diğer yandan İslahiye’de geniş tarım arazilerinin de yağıştan zarar gördüğü ve tarlaların büyük bölümünün su altında kaldığı öğrenildi.