Dijital bankacılıktan e-ticarete kadar dev kurumların "müşteri deneyimi" mimarı olan Dataroid, 2026 yılına rekor bir yatırımlarla başladı. Şirket, Seri A öncesi (Pre-Series A) yatırım turunu başarıyla tamamlayarak 6,6 milyon dolarlık fon topladı. Bu yatırım, Türkiye’den çıkan yazılım çözümlerinin küresel ölçekteki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.

Yatırımın lideri Tacirler Portföy oldu

Tura, Tacirler Portföy bünyesindeki FinAI Girişim Sermayesi Yatırım Fonu liderlik ederken; Tacirler Portföy Gelecek Etki GSYF ve küresel girişimci ağı Endeavor Catalyst de yatırımcılar arasında yer aldı. Hatırlanacağı üzere Dataroid, daha önce de Koç GSYF ve İş Bankası gibi devlerden yatırım alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

HEDEF: 120 milyon kullanıcıyı yapay zeka ile yönetmek Hali hazırda 120 milyondan fazla kullanıcının dijital deneyimini şekillendiren Dataroid, yeni kaynağı şu üç ana alanda kullanacak:

Küresel Genişleme: Başta EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi olmak üzere uluslararası pazarlarda varlığını güçlendirecek.

Yapay Zeka Ajanları: Kullanıcı panellerine entegre edilecek yapay zeka ajanları sayesinde kurumlar, gelir fırsatlarını ve müşteri kayıplarını anlık olarak tespit edebilecek.

Pazarlama ve Satış: Global ölçekte pazarlama faaliyetlerini hızlandırarak "Türkiye’nin teknoloji ihracatı" vizyonuna katkı sağlayacak.

"Türkiye'deki değeri dünyaya taşıyacağız"

Dataroid Kurucu Ortağı Fatih İşbecer, yatırım sonrası yaptığı açıklamada; "Bu yatırımla birlikte yapay zeka odaklı yetkinliklerimizi geliştirirken, Türkiye’de yarattığımız değeri yeni pazarlara taşımaya odaklanacağız" dedi. Dataroid, özellikle bankacılık gibi regülasyonu yüksek sektörlerde sunduğu güvenli ve ölçeklenebilir altyapısıyla rakiplerinden ayrışıyor.