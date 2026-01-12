2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteğinin 2026 yılında da devam etmesi ve ödemelerin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması için yasal düzenleme süreci başladı. Teklif, işveren maliyetlerinin düşürülmesini ve kayıtlı istihdamın korunmasını hedefliyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: SİGORTALI BAŞINA AYLIK 1.270 TL

Yeni düzenleme ile 2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından, işverenlere sağlanan destek tutarı sigortalı başına günlük 42,33 TL, aylık ise 1.270 TL olarak uygulanacak.

Yıllık Toplam Maliyet: 76,37 milyar TL

Aylık Maliyet: 6,36 milyar TL

Yararlanan İşyeri Sayısı (2025 ilk 10 ay): 1 milyon 456 bin 360

Toplam Destek Tutarı (2016-Günümüz): 187 milyar 68 milyon TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLUYOR

Yasa teklifiyle; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emeklilere yapılan dosya bazındaki en düşük ödeme tutarı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltiliyor. Ocak 2026 ödeme döneminden itibaren geçerli olacak düzenlemenin detayları şu şekildedir:

Faydalanacak Kişi Sayısı: Mevcut 4 milyon 11 bin 700 olan hak sahibi sayısı, yeni düzenleme ile 4 milyon 917 bin kişiye yükselecek.

Toplam Mali Etki: 2026 yılı geneli için 110,2 milyar TL.

Maliyet Dağılımı: Yılın ilk altı ayı için 66,3 milyar TL, ikinci altı ayı için (OVP tahminleri doğrultusunda) 43,9 milyar TL ek maliyet öngörülüyor.

ALT SINIR AYLIĞINDA TARİHSEL SÜREÇ

2019 yılında 1.000 TL olarak başlatılan en düşük emekli aylığı uygulaması, yıllar içinde kademeli olarak artırıldı. 2024 Ocak ayında 10 bin TL, Temmuz ayında 12 bin 500 TL olan alt sınır; 2025 Ocak döneminde 14 bin 469 TL ve Temmuz döneminde 16 bin 881 TL olarak uygulanmıştı. Yeni teklifle bu rakam 20 bin TL barajına ulaşmış olacak.

