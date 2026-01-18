İzmir’de güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi HEDEF alan organize bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Şebeke üyelerinin, sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri açarak erkeklerle iletişime geçtiği, cinsel içerikli mesajlaşmalar sonucunda mağdurlardan çıplak görüntüler elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, ülke genelinde en az 235 erkeğin bu yöntemle tuzağa düşürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin, elde ettikleri görüntüler üzerinden mağdurları tehdit ederek para talep ettikleri, bu yöntemi bir süre devam ettirdikten sonra ise yeni bir aşamaya geçtikleri ortaya çıktı.

“Ben avukatım” diyerek ikinci kez dolandırdılar

Çete üyelerinin, şantaj yaptıkları kişileri daha sonra telefonla arayarak kendilerini “avukat” olarak tanıttıkları, “Hakkınızda dava açıldı, uzlaştırma yoluyla bu işi kapatabilirim” diyerek tekrar para istedikleri belirlendi. Bu yöntemle mağdurların korku ve panik duygusunu kullanan şebekenin, toplamda yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Olayın ortaya çıkmasının ardından İzmir merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden tanışılan kişilerle özel görüntü paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, bu tür tehdit ve şantaj durumlarında vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması gerektiğini vurguladı.