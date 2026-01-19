Küresel piyasalar yeni haftaya büyük bir belirsizlik ve sert fiyat hareketleriyle başladı. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ın, aralarında Danimarka ve Almanya’nın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması, transatlantik ticaret savaşlarını yeniden alevlendirdi. Özellikle Grönland meselesi etrafında yoğunlaşan diplomatik gerilim, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak "güvenli liman" altına yönelmesine neden oldu.

ONS VE GRAM ALTINDAN ÇİFTE REKOR

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında dikey bir yükseliş grafiği izlendi. Türkiye saatiyle 02.30 sularında ons altın 4.690,64 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Küresel ons fiyatındaki bu ralli, yurt içinde gram altının da 6.527 TL seviyesine tırmanarak tarihi rekorunu kırmasını sağladı.

19 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalardaki ilk şok dalgasının ardından sabahın ilk saatlerinde fiyatlar yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Saat 07.38 itibarıyla piyasalarda işlem gören rakamlar şöyle şekillendi:

Ons altın, 4.660,99 dolardan alınırken 4.661,72 dolardan satışa sunuluyor. Yurt içinde gram altın alış fiyatı 6.483,54 TL, satış fiyatı ise 6.484,55 TL olarak kaydedildi. Yatırımcının en çok tercih ettiği araçlardan biri olan çeyrek altın ise 10.373,66 TL alış ve 10.602,24 TL satış fiyatıyla güne başladı.

GÖZLER AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HAMLESİNDE

Ekonomistler, piyasalardaki bu gergin bekleyişin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor. Trump’ın hamlesine karşı Avrupa Birliği ülkelerinin misilleme hazırlığında olduğuna dair gelen haberler, ticaret savaşlarının derinleşeceği endişesini güçlendiriyor. Haftanın geri kalanında Grönland krizine dair diplomatik açıklamalar ve merkez bankalarından gelecek mesajlar, altın fiyatlarındaki yönün netleşmesinde belirleyici olacak.