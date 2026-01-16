CNBC-e yayınında konuşan Filippo Gori, bankanın Türkiye vizyonuna dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin JP Morgan küresel ağı içerisinde "son derece önemli" bir konuma sahip olduğunun altını çizen Gori, mevcut yatırımların artarak devam ettiğini belirtti.

Gori, "Türkiye’deki varlıklarımızı güçlendiriyor, büyüme odaklı stratejimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

40 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞ VE TAM KAPSAMLI HİZMET

JP Morgan’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin 40 yılı aştığını hatırlatan Eş Başkan, ülkedeki yapılanmalarının tam kapsamlı bir organizasyon niteliği taşıdığını ifade etti.

Bankanın sadece bir irtibat ofisi olmanın ötesinde, derinleşmiş bir hizmet ağına sahip olduğuna dikkat çeken Gori, bu köklü geçmişin gelecekteki yatırımlar için de sağlam bir zemin oluşturduğunu ima etti.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE DOLAR TAKASI VURGUSU

Gori, bankanın hem yerel hem de uluslararası müşterilerine sunduğu ürün yelpazesini genişletme çalışmalarına değindi.

Özellikle bankanın küresel ölçekte güçlü olduğu alanların Türkiye piyasasına entegrasyonuna dikkat çeken deneyimli yönetici, "Dolar takası gibi güçlü kaslarımızı kullanarak, ürün çeşitliliğimizi artırma yönünde emin adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

GELİŞEN PİYASALARA OLUMLU BAKIŞ

Sektörün genel görünümüne dair de ipuçları veren Gori, gelişmekte olan piyasalar konusundaki duruşlarının pozitif olduğunu yineledi.

Bu piyasaların sergilediği güçlü performansın, içinde bulunduğumuz yılda da devam etmesini öngördüklerini belirten Gori, küresel konjonktürün bu pazarlar için fırsatlar barındırdığını sözlerine ekledi.