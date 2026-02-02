Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, altın ve gümüşe yönelik güncel fiyat tahminlerini paylaştı. Bankanın yayımladığı yeni tabloda özellikle gümüş için yapılan revizyonlar dikkat çekti.

Rapora göre JPMorgan, 2026 yılı için gümüş fiyatı beklentisini ortalama 81 dolar seviyesine yükseltirken, 2027 projeksiyonunda ise rakamların 85 doların üzerine taşındığı görülüyor. Bu güncelleme, bankanın önceki tahminlerine kıyasla %40’ı aşan yukarı yönlü bir revizyona işaret ediyor.

Analistler, kısa vadede yaşanabilecek geri çekilmelerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini vurgularken, tabloda yer alan rakamların gümüşte asıl hikâyenin henüz başlamadığına işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle sanayi talebi, yeşil enerji dönüşümü ve arz tarafındaki sıkışıklık, orta vadede fiyatlar üzerinde baskı yaratabilecek ana unsurlar arasında gösteriliyor.

Piyasa kulislerinde ise şu yorum öne çıkıyor:

“Bu rakamlardan sert bir dönüş gelirse, gümüş tarafında yeni bir fiyatlama süreci konuşulabilir.”

Yasal Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan değerlendirmeler genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihlerine göre verilmelidir.