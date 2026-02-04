Borsa İstanbul’da enerji hisseleri tarihi bir gün yaşıyor. Güne güçlü alımlarla başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV), yatırımcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede %10,00 değer kazanarak 68,80 TL tavan fiyatına ulaştı. Piyasalardaki bu "enerji patlamasının" arkasında ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan devasa yatırım paketi yer alıyor.

2 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması Borsayı Şahlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında dün akşam Riyad’da imzalanan "Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma", enerji sektöründe yeni bir dönem başlattı.

Piyasa Makro Haberi Fiyatlıyor

Yatırımcılar, sadece bireysel şirket haberlerini değil, Türkiye’ye giren bu milyarlarca dolarlık Körfez sermayesini fiyatlıyor. KLYPV'nin tavan olması, şirketin bu 2 milyar dolarlık devasa güneş enerjisi projelerinde üstlenebileceği potansiyel roller ve panel tedariki konusundaki hakimiyetiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Tarihi Düşük Elektrik Maliyeti Yolda

Anlaşma kapsamında üretilecek elektriğin Türkiye tarihindeki en düşük maliyetli elektrik olacağının açıklanması, enerji sektörüne olan güveni zirveye taşıdı. KLYPV hisselerinde tavanda bekleyen yüksek alıcı miktarı, rallinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

