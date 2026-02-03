Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen karara göre Yaprak Süt, çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %2000 oranında bedelsiz artıracak. Söz konusu sermaye artırımının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.

1000 LOTU OLAN KAÇ LOTA SAHİP OLACAK?

Alınan karar doğrultusunda bedelsiz sermaye artırımı oranı %2000 olduğu için yatırımcıların hisse adedi 21 katına çıkacak.

1.000 lotu olan yatırımcı → 21.000 lota

500 lotu olan yatırımcı → 10.500 lota

100 lotu olan yatırımcı → 2.100 lota sahip olacak.

HİSSE FİYATI NE OLACAK?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcının toplam portföy değeri değişmez. Hisse sayısı artarken, hisse fiyatı da aynı oranda bölünür. Bu nedenle işlem, şirketin piyasa değerini değil, yalnızca pay adedini etkiler.

Amaç: Daha Güçlü Sermaye Yapısı



Şirket tarafından yapılan açıklamada, bedelsiz sermaye artırımının; özkaynak yapısını güçlendirmek, hisse likiditesini artırmak, yatırımcı tabanını genişletme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bedelsiz sermaye artırımı için;

SPK onayı beklenecek

Hak kullanım tarihi belirlenecek

Yeni paylar yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak aktarılacak

Yasal Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler genel niteliktedir. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi risk ve getiri tercihinizi göz önünde bulundurmanız ve yetkili kurumlardan destek almanız önemlidir.