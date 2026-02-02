Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son haftalardaki güçlü yükselişin ardından kritik teknik eşiklere ulaştı. Endeks, yükselen trendini korurken kısa vadede kâr satışları ve yön arayışı dikkat çekiyor. Teknik görünüm, önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyelerini daha da önemli hale getirdi.

Yükseliş Sürüyor mu? Kritik Direnç Bölgesi Öne Çıkıyor

Endekste 13.800 – 13.900 puan bandı, güçlü bir direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge, geçmişte satışların yoğunlaştığı seviyeler olması nedeniyle yatırımcıların yakından izlediği noktalar arasında yer alıyor.

Bu direncin hacimli ve kalıcı şekilde aşılması halinde, teknik olarak:

14.300 – 14.800 puan aralığı

Yükselen kanalın üst bandı

yeni HEDEF bölge olarak gündeme gelebilir.

Kâr Satışları Kapıda mı? İlk Destekler Nerede?

Yükselişin ardından olası geri çekilmelerde, ilk etapta 13.500 – 13.450 puan aralığı kısa vadeli DENGE bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyenin korunması, yükselişin sağlıklı devamı açısından kritik kabul ediliyor.

Bir alt bölgede ise 13.000 – 12.900 puan bandı, kısa vadede güçlü destek alanı olarak öne çıkıyor.

🔻 Asıl Risk Burada: Orta Vadeli Trend İçin Kritik Alan

Satış baskısının derinleşmesi durumunda gözler bu kez 12.700 – 12.300 puan aralığına çevrilecek. Bu bölge, yükselen kanalın alt bandına denk gelmesi nedeniyle orta vadeli görünüm açısından hayati önem taşıyor.

Bu seviyelerin altına olası bir sarkma halinde, endekste düzeltme hareketinin derinleşmesi ve volatilitenin artması riski gündeme gelebilir.

Genel Görünüm: Trend Güçlü Ama Teyit Şart

Teknik görünüm, orta vadede trendin pozitif olduğunu gösterirken, kısa vadede dalgalı ve temkinli bir seyrin öne çıkabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, bu süreçte endeks genelinden ziyade hisse bazlı hareketlerin daha belirgin olabileceğine dikkat çekiyor.

Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Piyasalardaki gelişmeler anlık olarak değişebileceğinden, yatırım kararları kişisel risk profiline göre verilmelidir.