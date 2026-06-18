Mia Teknoloji A.Ş.’den (MIATK) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı tarafından açılan istinaf davası Bölge İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi. Böylece yerel mahkemenin şirket lehine verdiği "iptal" kararı kesinleşmiş oldu.

SÜRECİN GEÇMİŞİ: 1 YILLIK YASAK KARARI YARGIYA TAŞINMIŞTI

Mia Teknoloji, 2025 yılı içerisinde (21.04.2025, 08.05.2025, 20.10.2025 ve 01.12.2025 tarihlerinde) yaptığı özel durum açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirmişti.

Şirket, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 yıl süreyle katılmaktan yasaklanmasına dair tesis edilen idari işlemin iptali talebiyle İçişleri Bakanlığı'na karşı bir hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Bu kapsamda Ankara 13. İdare Mahkemesi, 13 Kasım 2025 tarihli kararıyla şirketin haklılığına hükmederek söz konusu kamu ihalelerinden yasaklama kararının iptaline karar vermişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI VERDİ

Davalı idare konumunda bulunan İçişleri Bakanlığı, yerel mahkemenin verdiği iptal kararına karşı üst mahkemeye giderek istinaf başvurusunda bulunmuştu. Mia Teknoloji'nin bugün paylaştığı KAP bildiriminde, bu itiraz sürecinin de şirket lehine sonuçlandığı duyuruldu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, 12 Haziran 2026 tarihli ve E.2025/2088, K.2026/1171 sayılı kararıyla İçişleri Bakanlığı'nın istinaf başvurusunu inceledi. Mahkeme heyeti kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

• Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı hem usul hem de hukuk yönünden tamamen uygun bulunmuştur.

• İstinaf başvurusunun kabul edilmesini gerektirecek yasal bir neden tespit edilmemiştir.

• Bu doğrultuda, davalı idarenin (İçişleri Bakanlığı) istinaf talebinin reddedilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

ŞİRKET TAZMİNAT HAKLARINI DEĞERLENDİRİYOR: "KAMU PROJELERİNE DEVAM"

Hukuki sürecin kendi lehine sonuçlanmasının ardından Mia Teknoloji, önümüzdeki döneme dair yol haritasına ve yasal haklarına dair şu net mesajları paylaştı:

"Şirketimiz, bu süreç kapsamında geçmiş dönemde yaşanan mağduriyetlere ilişkin mevzuattan kaynaklanan tüm yasal ve maddi haklarını ayrıca değerlendirmekte olup, bu haklarını kullanma yetkisini saklı tutmaktadır. Mia Teknoloji olarak kamu projeleri alanındaki faaliyetlerimizi, sahip olduğumuz yüksek teknoloji kapasitesi, sektörel uzmanlığımız ve mevzuata tam uyum yaklaşımımız doğrultusunda kesintisiz şekilde sürdürmeye devam etmekteyiz."