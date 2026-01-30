Balıkesir, güne deprem haberiyle başladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orta şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 10.40 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_INFO) January 30, 2026
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/fxqKXGXdFy
30.01.2026, 10:40:04 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
Sarsıntının yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleşen deprem, Sındırgı ve çevre ilçelerde hissedilirken kısa süreli bir paniğe neden oldu.