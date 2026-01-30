Saat 10.40 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Sarsıntının yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleşen deprem, Sındırgı ve çevre ilçelerde hissedilirken kısa süreli bir paniğe neden oldu.