Balıkesir, güne deprem haberiyle başladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orta şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 10.40 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Sarsıntının yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleşen deprem, Sındırgı ve çevre ilçelerde hissedilirken kısa süreli bir paniğe neden oldu.

