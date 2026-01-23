Altın piyasasında "kara Cuma" değil, "altın Cuma" yaşanıyor. 2026 yılının ilk haftalarından itibaren durdurulamaz bir yükseliş trendine giren sarı metal, bugün Kapalıçarşı’da tarihinin en yüksek seviyelerini test ederek 7.000 TL psikolojik sınırını paramparça etti. Piyasalar bu yükselişin şokunu yaşarken, dünyanın en büyük yatırım bankaları Bank of America (BofA) ve JPMorgan’dan peş peşe kritik raporlar geldi.

ÇARŞIDA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR

Sabah saatlerinden itibaren Kapalıçarşı’daki döviz büroları ve kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu. Ons altının küresel piyasalarda 4.950 dolar seviyesine dayanması, içeride ise dolar/TL kurundaki hareketlilikle birleşince gram altın 7.076 TL'yi gördü. Esnaf, talebe yetişmekte zorlanırken "elinde altın tutanın kazandığı bir dönemin zirvesindeyiz" yorumları yapılıyor.

BANK OF AMERİCA: "5.500 DOLAR HAYAL DEĞİL"

Bank of America stratejistleri tarafından yayımlanan son raporda, altındaki yükselişin sadece bir başlangıç olabileceği vurgulandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Merkez bankalarının rezerv biriktirme iştahı ve jeopolitik belirsizlikler, altını tek alternatif haline getirdi. Ons altında 5.000 dolar direncinin aşılması durumunda, yılın ikinci yarısında 5.500 dolar seviyeleri yeni normalimiz olabilir."

JPMORGAN: "KRİTİK SEVİYELERDEYİZ, KAR SATIŞINA DİKKAT!"

JPMorgan ise yatırımcıları biraz daha temkinli olmaya davet eden bir "uyarı" raporu paylaştı. Banka analizinde, altının kısa sürede çok hızlı değer kazandığına dikkat çekilerek şu noktaların altı çizildi:

Aşırı Alım Bölgesi: RSI göstergelerinin aşırı alıma işaret ettiği ve teknik bir düzeltmenin kapıda olabileceği belirtildi.

Destek Seviyesi: Gram altında 6.850 TL seviyesinin çok güçlü bir destek olduğu, bu seviyenin altına sarkmaların "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kritik Eşik: Analistler, "Altında bu seviyeler artık maliyetlenme açısından riskli; 7.100 TL üzerindeki kalıcılık görülmeden yeni pozisyon açmak tehlikeli olabilir" uyarısında bulundu.

Editörün Notu: Piyasalardaki bu sert yükselişin ardından Fed’in önümüzdeki hafta yapacağı açıklama, altının kaderini tayin edecek. Yatırımcıların "FOMO" (fırsatı kaçırma korkusu) ile hareket etmemesi, uzmanların ortak tavsiyesi.