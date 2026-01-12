Başkent Ankara'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde kurulan yolsuzluk çarkını deşifre etti.

RÜŞVET ÇARKI NASIL İŞLEDİ?

İddianameye yansıyan detaylara göre Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görevli bazı askeri personel ile sivil firma yetkilileri arasında yasa dışı bir menfaat ilişkisi tespit edildi.

2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihaleyi mercek altına alan savcılık, sistemin "kağıt üzerinde şişirme" yöntemiyle işlediğini belirledi.

Şüphelilerin;

• Gerçekte olmayan seferleri yapılmış gibi gösterdikleri,

• Hak ediş belgelerindeki araç sayılarını şişirdikleri,

• Kilometre tutarlarını kasten yüksek yazarak firmalara haksız ödeme yaptıkları ortaya çıktı.

MSB MÜFETTİŞLERİ ZARARI BELGELEDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin raporları, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

Yapılan incelemelerde, devlet kasasından fazladan ödenen tutarın 23 milyon 578 bin 505 TL olduğu ve kamunun bu tutarda zarara uğratıldığı kesinleşti.

6 ASKER, 14 SİVİL GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında hak ediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan kamu görevlileri ile bu işten nemalanan firma yetkilileri hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından işlem başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 20'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların 6'sının askeri personel olduğu öğrenilirken, firari durumdaki 1 sivil şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(DHA)