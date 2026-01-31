Törene Karabük Valisi Oktay Çağatay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, daha önce Adıyaman’da görev yaptıkları deprem sürecine değinerek, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlarda neredeyse hiçbir hasar meydana gelmediğini belirtti.

Çağatay, "Bu gerçekten gururla anlatılacak bir mevzudur. Bu kadar kısa sürede dünyanın en hızlı yürüyen hizmetlerinden biri yerine getirildi. İnşallah bu törenle birlikte Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi de en kısa sürede başarıya ulaşacak. O gün burada anahtar teslim töreninde vatandaşlarımıza sevinçle anahtarlarını vereceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise konut edinmenin bir insanlık hakkı olduğunu vurgulayarak, dünyada erişilebilir ve ucuz konut üretiminde Türkiye’nin önemli bir başarı ortaya koyduğunu söyledi.

Bulut, "Sayın Cumhurbaşkanımız, daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bu konunun önemini görmüş ve ilk adımları atmıştır. 2003 yılında TOKİ yeniden yapılandırılarak hem idari hem mali açıdan güçlendirilmiş, bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konutun yapımına vesile olunmuştur" ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da konuşmasında, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini aktararak, Türkiye’de halkını düşünen bir liderin var olduğunu dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt’ta birer konuşma yaparak kuranın vatandaşlara hayırlısı olması temin ettiler.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçilirken, bin 600 konutun hak sahipleri belirlenerek vatandaşlara duyuruldu.