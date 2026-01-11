Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sosyal güvenlik sisteminde son dönemde yoğun tartışmalara neden olan emekli maaşlarına ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı. Raporda, 2024 ve 2025 yıllarında emeklilik dilekçesi veren sigortalılar arasında ciddi maaş farkları oluştuğu tespit edildi.

KDK'nın detaylı incelemesine göre; prim gün sayısı ve kazancı tamamen aynı olan kişilerin, emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısının, başvuru yapılan yıla göre değiştiği belirlendi.

Yıllık enflasyon ve büyüme rakamlarının farklı dönemlerde hesaba katılması nedeniyle, emekli maaşlarında yüzde 30'a varan farklar oluştuğu rapora yansıdı.

KDK dan emekliler için kritik uyarı! Arada yüzde 30 fark var: Zamanlama cebe vuruyor 1

2026 İÇİN DİKKAT ÇEKEN 'DAHA DÜŞÜK KALABİLİR' UYARISI

Raporda, özellikle yüksek enflasyon dönemlerini takip eden düşük enflasyonlu yıllarda, yeni emekli olanların aleyhine bir tablo ortaya çıktığı vurgulandı. Bu kapsamda, 2026 yılında bağlanacak emekli aylıklarının, 2025 yılına kıyasla daha düşük kalabileceği değerlendirmesine yer verildi.

KDK dan emekliler için kritik uyarı! Arada yüzde 30 fark var: Zamanlama cebe vuruyor 2

EPDK Başkanı açıklamıştı: Elektriğe ne zaman zam gelecek? Destek kesintisi kapıda! EPDK Başkanı açıklamıştı: Elektriğe ne zaman zam gelecek? Destek kesintisi kapıda!

MEVZUAT İÇİN DÜZENLEME ÇAĞRISI

KDK, söz konusu maaş farklarının yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmadığını, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemine yönelik adalet algısını zedelediğini belirtti.
Raporda, bu farkların kalıcı hâle gelmemesi için mevzuatta düzenleme yapılması gerektiği vurgulanırken; daha adil, istikrarlı ve öngörülebilir bir emeklilik sisteminin hem sigortalıların hak kayıplarını önleyeceği hem de sistemin sürdürülebilirliğini güçlendireceği ifade edildi.

KDK dan emekliler için kritik uyarı! Arada yüzde 30 fark var: Zamanlama cebe vuruyor 3

Türkiye’de enflasyon vergi rekortmenlerini vurdu mu? İşte 26 yılın "gizli" karnesi Türkiye’de enflasyon vergi rekortmenlerini vurdu mu? İşte 26 yılın "gizli" karnesi

EMEKLİLİK ZAMANLAMASI ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Raporda mevcut sistemin sigortalıların tercihlerini de bozduğuna dikkat çekildi. "Emeklilik zamanlaması öne çıktı" tespitine yer verildi. Maaş farkından kaçınmak isteyen birçok kişinin, emeklilik başvurusunu çalışma süresine göre değil, katsayı avantajına göre belirlediği aktarıldı. Bu durumun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinde ciddi bir idari iş yükü oluşturduğu kaydedildi.

KDK, sistemdeki bu karmaşanın erken emeklilik eğilimini artırabileceği, prim gelirlerini azaltabileceği ve emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişileri kayıt dışı istihdama yöneltebileceği uyarısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERHedef Güney Kore pazarı! Seul'de ticaret heyeti programına katılacaklarHedef Güney Kore pazarı! Seul'de ticaret heyeti programına katılacaklar
PARTNEREnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirlediEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirledi