Küresel piyasalarda lityum karbonat fiyatları, son bir hafta içinde yaklaşık 18.000 dolardan 23.000 dolara yükseldi. Uzmanlar, fiyatlardaki bu sert artışın temel nedeninin Çin'in uyguladığı yeni politikalar olduğunu belirtiyor.

ARTIŞIN KAYNAĞI ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİ DEĞİL

Kanada merkezli Scotiabank tarafından yapılan analize göre, fiyatlardaki bu hızlı hareketlilik elektrikli araç talebindeki bir değişimden kaynaklanmıyor. Banka, yükselişin ana nedeninin Çin'deki politika değişikliği ve buna bağlı olarak artan ihracat talebi olduğunu ifade etti.

PEKİN’DEN VERGİ İNDİRİMİ KARARI

Fiyat artışını tetikleyen temel unsurun Pekin yönetiminin katma değer vergisi ihracat indirimlerini geri çekme kararı olduğu aktarıldı. Bu kararın ardından Çin’de ihracat talebinde görülen artışın fiyatları yukarı yönlü ittiği kaydedildi.

"GERİ ÇEKİLME RİSKİ" UYARISI

Scotiabank, piyasadaki bu yükselişlerin çok hızlı gerçekleştiğine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte fiyatlarda bir geri çekilme riski bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu.

