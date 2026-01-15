BDDK'nın 9 Ocak haftasına ilişkin verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında bir önceki haftaya kıyasla 724 milyon TL'lik bir düşüş kaydedildi.

Bu çıkışla birlikte, bir önceki hafta 6 milyar 510 milyon TL seviyesinde olan toplam KKM bakiyesi, kritik bir eşiği daha aşağı yönlü kırarak 5 milyar 790 milyon TL'ye geriledi.

KREDİ HACMİ ARTARKEN KKM DÜŞÜYOR

Raporun detaylarında bankacılık sektörünün genel görünümü de yer aldı.

Sektördeki toplam kredi hacmi yukarı yönlü ivmesini sürdürerek artış kaydederken, KKM tarafındaki çıkışların istikrarlı bir şekilde devam etmesi, ekonomi yönetiminin "TL enstrümanlara geçiş ve KKM'den çıkış" stratejisinin işlediğini gösteriyor.

Yatırımcıların KKM'den çıkarak alternatif TL mevduat veya diğer yatırım araçlarına yönelimi, bakiyenin 6 milyar liranın altına sarkmasında etkili oldu.