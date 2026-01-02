Şirket açıklamasına göre, Hollanda merkezli Fortis Renewable Energy BV ile Sırbistan'da hayata geçirilecek Nojac1 Projesi kapsamında yeni bir sözleşme imzalandı.

90 MW GES VE 36 MWH ENERJİ DEPOLAMA

İmzalanan anlaşma; 90 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali ile 36 MWh kapasiteli Enerji Depolama Sisteminin, EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) modeliyle kurulmasını kapsıyor.

SIRBİSTAN'IN ENERJİ ALTYAPISINA KATKI

Açıklamada, projenin yenilenebilir enerji üretimi ile enerji depolamanın entegre edilmesi açısından önem taşıdığı belirtilirken, söz konusu yatırımın Sırbistan'ın enerji altyapısına önemli katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

