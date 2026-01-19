Bu yeni dönemle birlikte; tapu dairelerine nakit parayla gitme, sahte para riski veya dolandırıcılık gibi endişeler tarih olacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Ticaret Bakanlığı'nın "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" taslağına göre süreç, bankalar üzerinden "blokeli" şekilde yürüyecek.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin işleyişini şöyle özetledi:

• Hesap Açılışı: İşlem için belirlenen bankalarda bir hesap açılacak.

• Para Blokesi: Alıcı, konut bedelini bu hesaba yatıracak ve para sistem tarafından bloke edilecek.

• Tapu İşlemi: Vatandaşlar e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapu dairesine başvuracak.

• Eş Zamanlı Devir: Tapu dairesinde imza atılıp mülkiyet devri gerçekleştiği anda, sistem otomatik olarak parayı serbest bırakarak satıcının hesabına aktaracak.

Böylece para, mülkiyet el değiştirene kadar güvenli bir havuzda korunmuş olacak. Satış iptal olursa, para alıcının hesabına iade edilecek.

"HIRSIZLIK VE SAHTE PARA RİSKİ BİTİYOR"

Sistemin hem toplum hem de emlak sektörü için hayati önem taşıdığını vurgulayan Federasyon Başkanı Hacı Ali Taylan, mevcut risklere dikkat çekti:

"Gayrimenkul fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşlar tapuya giderken yanlarında çok yüksek miktarda nakit taşıyor. Bu durum hırsızlık, kapkaç ve sahte para gibi riskleri beraberinde getiriyor. Zorunlu hale gelecek bu uygulama ile tüm bu güvenlik açıkları ve kayıt dışılık ortadan kalkacak."

TAKVİM NETLEŞTİ: ÖNCE İLANLAR, SONRA ÖDEME

Emlak sektöründe dijitalleşme ve şeffaflık adımları peş peşe geliyor. Sektör temsilcileri iki kritik tarihe dikkat çekiyor:

• 1 Şubat 2026: Tüm satılık ilanlarında "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" devreye giriyor. Emlakçılar artık yetki belgesi olmadan ilan giremeyecek.

• 1 Mayıs 2026: "Güvenli Ödeme Sistemi" zorunlu oluyor. Nakit, havale veya EFT ile yapılan ödemeler, tapu devriyle eş zamanlı işleyen bu sistem üzerinden geçmek zorunda olacak.

Yönetmelik değişikliği taslağı şu an sektör görüşüne açılmış durumda. Gelen geri bildirimlerle birlikte taslağa nihai şekli verilecek ve uygulama 1 Mayıs'ta resmen başlayacak.