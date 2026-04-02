Haftalardır süren ABD-İran geriliminin gölgesinde zaten gergin seyreden küresel piyasalarda bu akşam tek bir haber her şeyi değiştirdi. Bloomberg HT'nin aktardığı bilgiye göre İran, Hürmüz Boğazı trafiğinin düzenlenmesi için Umman ile bir protokol hazırlandığını duyurdu ve protokolün herhangi bir kısıtlama anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Dünyanın Petrol Damarı

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan ve küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin aktığı kritik bir geçit. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve BAE'nin petrol ihracatının büyük bölümü buradan geçiyor. Boğazın kapanması ya da kısıtlanması, dünya enerji fiyatlarını doğrudan etkiliyor; nitekim savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana brent petrol 72 dolardan 108 dolara çıktı.

Piyasalar Anında Tepki Verdi

Haberin yayılmasıyla birlikte piyasalarda sert bir nefes alma hareketi başladı. S&P 500 vadeli işlemlerde fiyat 6.510 seviyelerinden 6.640'a kadar fırladı; Amerikan borsaları eksileri silerek artıya geçti. Türkiye tarafında da etki hissedildi: BİST artıları yüzde 1'e yaklaşırken altın ve gümüşteki kayıplar da belirgin şekilde azaldı.

Protokol Henüz Netleşmedi

Protokolün içeriği ve uygulamaya yansıması henüz belirsizliğini koruyor. Piyasalar için bu akşam sadece haberin kendisi yeterliydi; ancak kalıcı bir toparlanma için somut adımların gelmesi gerekiyor.