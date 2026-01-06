Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, yılın başından bu yana küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında artan risk iştahı, kripto para piyasasında da pozitif bir hava oluşturdu. Riskli varlıklara yönelimin güçlenmesiyle birlikte kripto varlıklar yükseliş eğilimini sürdürürken, Bitcoin 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yalnızca bir günde yaklaşık 70 milyar dolar artarak 3,21 trilyon dolara yükseldi.

FED BEKLENTİLERİ RİSKLİ VARLIKLARA TALEBİ DESTEKLİYOR

Makroekonomik cephede ABD'den gelen veriler yakından izleniyor. ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2025 yılı Aralık ayında 51,8 seviyesine gerileyerek son 5 ayın en düşük değerini aldı. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Faiz indirimi ihtimalinin artması, yatırımcıların riskli varlıklara olan talebini destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

VENEZUELA GELİŞMELERİ VE BİTCOİN SPEKÜLASYONU GÜNDEMDE

Jeopolitik tarafta ise ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyon, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülkeden çıkarılması ve devam eden yargılama sürecine ilişkin gelişmeler piyasaların odağında bulunuyor. Ayrıca Maduro hükümetinin, ABD yaptırımları altında olmasına rağmen kayda geçirilmemiş bir Bitcoin pozisyonuna sahip olabileceğine yönelik spekülasyonlar da kripto piyasasında yakından takip ediliyor.

BITCOIN 7 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bitcoin fiyatları dün gece saatlerinde 94 bin 745 dolara yükselerek 7 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Bu yükselişin ardından fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Saat 10.50 itibarıyla Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,84 yükselişle 93 bin 247 dolardan işlem görüyor.

Hafta başında 92 bin dolar seviyesinin aşılması ve bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadeli teknik görünümün güçlendiğine işaret ediyor.

Analistler, yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 94 bin 200 ve 94 bin 800 dolar seviyelerinin kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıktığını belirtiyor. Olası geri çekilmelerde ise 93 bin 200 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor.

ALTCOINLERDE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Aynı dakikalarda Ethereum yüzde 2,08 yükselişle 3 bin 221 dolardan işlem görürken, Ripple (XRP) yüzde 9,40'lık güçlü bir artışla 2,33 dolara yükseldi. Solana ise yüzde 1,74 primle 137,74 dolardan alıcı buluyor.