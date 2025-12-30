Kripto para piyasaları, 2026 yılına ilişkin yeni analizlerle hareketleniyor. Dragonfly ortağı Haseeb Qureshi tarafından paylaşılan projeksiyonlar, hem LIDER kripto para birimi Bitcoin hem de altcoin ekosistemi için kritik veriler sunuyor.

BİTCOİN 150 BİN DOLARI HEDEFLİYOR

Qureshi’ye göre Bitcoin fiyatı, yıl sonuna kadar 150 bin dolar seviyesinin üzerine tırmanma potansiyeli taşıyor. Ancak bu rekor yükseliş beklentisine rağmen, Bitcoin’in toplam kripto piyasası içindeki hakimiyet oranının gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu durumun, yatırımcı sermayesinin alternatif blokzincir projelerine kaymasından kaynaklanabileceği ifade ediliyor.

ETHEREUM VE SOLANA GÜCÜNÜ KORUYACAK

Değerlendirmede, Ethereum ve Solana ağlarının 2026 boyunca güçlü kalmaya devam edeceği vurgulandı. Özellikle geliştirici aktivitelerinin ve ekosistem gelişiminin bu iki ağda yoğunlaşacağı belirtilirken; "fintech L1" olarak adlandırılan bazı birinci katman projelerin ise beklentilerin altında performans sergileyebileceği savunuldu.

BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN KRİPTO HAMLESİ

Qureshi, önümüzdeki dönemde teknoloji devlerinden en az birinin kendi kripto cüzdanını piyasaya süreceğini veya mevcut bir cüzdanı satın alacağını öngörüyor. Ayrıca, Fortune 100 listesindeki daha fazla şirketin operasyonlarında blokzincir altyapısını aktif olarak kullanmaya başlaması bekleniyor.

STABİL KRİPTO PARALARDA HIZLI BÜYÜME VE USDT TAHMİNİ

Stabil kripto para arzının yüzde 60 oranında artabileceğini öngören Qureshi, pazar payı dağılımında ise değişim bekliyor:

Piyasanın en büyük oyuncusu olan USDT’nin pazar payının yaklaşık yüzde 55 seviyelerine gerileyebileceği ifade edildi.

Stabil kripto paralarla bağlantılı kart kullanımının artmasıyla, kriptonun günlük finansal işlemlerde daha görünür hale geleceğine dikkat çekildi.

Kaynak: CNBC-e

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.