Türkiye’de futbol dünyasını sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturması, hakem ve futbolcuların ardından teknik direktörlere sıçradı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, inceleme kapsamı genişletilerek dosyada yeni ve daha kapsamlı bir aşamaya geçildi.

TEKNİK DİREKTÖRLER VE MENAJERLER İÇİN YENİ DALGA

Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve müsabaka temsilcilerinin incelenmesinin ardından, soruşturmanın bir sonraki aşamasında teknik direktörler ile menajerlerin de detaylı şekilde mercek altına alınacağı bildirildi. Yetkililerin, futbolun tüm paydaşlarını içeren çok yönlü bir değerlendirme süreci yürüttüğü ifade ediliyor.

İNCELEME ALTINDAKİ İSİMLERİN HAFTA İÇİ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen isimleri bu hafta içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Tespit edilen bu kişilerin hazırlanan dosyalarla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edileceği kaydedildi.

139 KULÜP VE 950 TEKNİK ADAM İDDİASI

Soruşturmanın boyutuna ilişkin çarpıcı iddialar da gündeme geldi:

Geniş Kapsamlı İnceleme: Amatör takımlar da dahil olmak üzere toplam 139 kulüpten yaklaşık 950 teknik adam hakkında bahis faaliyetlerine yönelik inceleme başlatıldığı öne sürüldü.

Süper Lig Bağlantısı: Disipline sevk edilmesi muhtemel isimler arasında Süper Lig’de görev yapan teknik direktörler ve menajerlerin de bulunduğu iddia ediliyor.

Ceza Öngörüleri: Bahis oynadığı kesinleşen teknik adamlara, mevzuat gereği 3 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası verilmesi öngörülüyor.

Yetkililer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sürecin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Ekonomim